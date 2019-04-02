Nazife Oymak Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AKSARAY GÜLAĞAÇ belediye başkan adayı olan Nazife Oymak isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AKSARAY GÜLAĞAÇ ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Nazife Oymak isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AKSARAY GÜLAĞAÇ adayı Nazife Oymak kimdir? BTP AKSARAY GÜLAĞAÇ adayı Nazife Oymak yüzde kaç oy aldı?

Nazife Oymak Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AKSARAY GÜLAĞAÇ belediye başkan adayı olarak gösterilen Nazife Oymak GÜLAĞAÇ ilçesinde % 0,12 oranında oy almıştır. GÜLAĞAÇ ilçesinde % 0,12 oranında oy olan Nazife Oymak adlı BTP adayı toplamda 3 adet oy sayısına ulaştı.

AKSARAY GÜLAĞAÇ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.