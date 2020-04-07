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Nazife teyze, yaptığı bağışla gönülleri fethetti

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde yaşayan Nazife Kurt (71), devletin verdiği bin liralık sosyal yardım desteğini 'Yaşlılık maaşım bana yetiyor' diyerek "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

07.04.2020 20:20 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:20
Nazife teyze, yaptığı bağışla gönülleri fethetti

Kahramanmaraş 'ın Nurhak ilçesinde yaşayan Nazife Kurt (71), devletin verdiği bin liralık sosyal yardım desteğini 'Yaşlılık maaşım bana yetiyor' diyerek "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.


İlçeye bağlı Tatlar Mahallesi'nde yaşayan Nazife Kurt'a (71), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın korona virüse karşı aldığı Ekonomik İstikrar Paketi kapsamında bin TL sosyal yardım yapıldı. Nazife teyzenin, bin TL'lik sosyal yardımı Nurhak Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu personeli tarafından teslim edilmek istendi. Kurt, zarftaki bin TL'yi almayarak kendisine gönderilen paranın ihtiyaç sahiplerine verilmesi istedi. Aldığı yaşlılık maaşının kendisine yettiğini belirten Nazife teyzenin bağış talebi, Vefa Sosyal Destek Grubu personellerince yerine getirildi. Kurt'un bin TL'lik sosyal yardımı, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası için açılan banka hesabına yatırıldı.


Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, Nazife teyzenin bu duyarlılığını, "Nazife ninemizin devletimizin gönderdiği bin TL'lik yardımı 'Bana yaşlılık aylığım yetiyor oğul, ben bunu Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına vermek istiyorum.' diyerek Vefa Destek Grubu personelimiz aracılığıyla yaptığı bağışın fotoğrafı. Varolsun devlet, var olsun millet" ifadeleri ile sosyal medya hesabından duyurdu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Kahramanmaraş, Nurhak, Güncel
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