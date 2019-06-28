28.06.2019 01:08
Haberler » Dünya » Haber

Nazilere yardım eden Hollandalı şirket 35 milyon euro tazminat ödeyecek

Nazilere yardım eden Hollandalı şirket 35 milyon euro tazminat ödeyecek

Hollanda'da, devlete ait demir yolu şirketi Nederlandse Spoorwegen, İkinci Dünya Savaşı döneminde Nazilere yardım ederek binlerce sivili toplama kamplarına götürdüğü gerekçesiyle bazı ailelere milyonlarca euro tazminat ödeyeceğini duyurdu. NS'nin en az 35 milyon euro tazminat ödemesi bekleniyor.

Hollanda 'da, devlete ait demir yolu şirketi Nederlandse Spoorwegen (NS), İkinci Dünya Savaşı döneminde Nazilere yardım ederek binlerce sivili toplama kamplarına götürdüğü gerekçesiyle bazı ailelere milyonlarca euro tazminat ödeyeceğini duyurdu.

NS şirketi yaptığı açıklamada, savaş döneminde hiçbir direniş göstermeden Nazilere yardım etmelerinin 'kurumun tarihinde kara bir leke olduğunu' belirterek, birkaç bin kişiye ve toplama kamplarından kurtulan 500'ün üzerindeki isme tazminat ödeneceğini ifade etti. Şirketin toplamda ödeyeceği miktarın 35 milyon euro'yu geçeceği belirtiliyor.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Hollanda , Dünya

Son Dakika Haberleri
01:07 Uluslararası Tahkim 'Mahkemesi' nedir, nasıl çalışır?
01:07 Nazilere yardım eden Hollandalı şirket 35 milyon euro tazminat ödeyecek
01:07 Twitter'ın siyasilerin paylaşımlarına yönelik yeni uyarı mesajı ne anlama geliyor?
01:07 ABD'de kurşun yarasıyla bebeğini kaybeden anneye 'kasıtsız adam öldürme' suçlaması
01:07 Suriye rejim güçlerinden gözlem noktasına saldırı: 1 Türk askeri hayatını kaybetti, 3 yaralı
01:07 Mardin'de kaldırımdaki ağacı kıran kişiye 100 fidan dikme cezası
01:07 Etiyopya'da başarısız darbe girişimi sonrası 250'yi aşkın kişi gözaltına alındı