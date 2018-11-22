Nazilli, 2'İnci Kez Tarım Fuarı'na Ev Sahipliği Yapacak

Elit Fuarcılık organizasyonunda, 10-13 Ocak 2019 tarihlerinde Eşref Özel Çok Amaçlı Kapalı Alanı'nda gerçekleştirilecek olan 2. Exponaz Agro Nazilli Tarım Ve Hayvancılık Fuarı Yürütme Kurulu Toplantısı, Nazilli Hangar Kafe Restoran'da gerçekleştirildi.

Nazilli protokolü, muhtarlar ve basın mensuplarının tam kadro hazır bulunduğu toplantıya başta Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Nazilli Tarım İlçe Müdürü Sunay Güler, Elit Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi, Elit Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü Alper Çiçekçi ve Nazilli Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Demir olmak üzere muhtarlar ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Elit Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi yaptı.

"Nazili bir tarım kenti"

Çiçekçi yaptığı konuşmada son yıllarda Türkiye'de özellikle tarım alanında birçok gelişmenin yaşandığını ifade ederek, "Herkesin bildiği üzere son yıllarda ülkemizde özellikle tarım alanında birçok olumsuz koşulla karşı karşıya kaldık. Üreticilerimiz, tüketicilerimiz ve özellikle de çiftçimiz bu yaşanan gelişmelerden dolayı oldukça mağdur oldu, olmaya devam ediyor. Ancak şunu da biliyoruz ki tüm bu yaşananlar, ülkemiz üzerinde oynanmaya çalışılan oyunların birer yansıması. İnanıyoruz ki tüm bu süreçler er ya da geç bir nihayete varacak ve ülkemiz insanı hak ettiği güzel günleri yaşayacak. Elbette bu günlere birlik ve beraberlik içerisinde varacağız. İşte bizler de bugün burada Ege Bölgemizin en özel ilçeleri arasında bulunan Nazillimiz'de 2'incisini gerçekleştireceğimiz Nazilli Tarım Ve Hayvancılık Fuarı için Nazilli Kaymakamımız İbrahim Küçük önderliğinde Nazillimiz'in tüm ileri gelenleri,çok değerli muhtarlarımız ve basın mensuplarımız ile birlikte toplanmış bulunmaktayız. Şunu belirtmeliyim ki bizler gerçekleştireceğimiz fuarımızı ticari faaliyet olmasının yanı sıra her şeyden önce ülke ekonomisine, ülke tarımına ve Nazillimize katkı sağlayacak bir organizasyon olarak görüyoruz. Bu bilinçle bu fuarımızı bir kez daha Nazillimiz'e taşıyoruz. Bildiğiniz üzere tarım sektörü ülke ekonomimizin atar damarı konumunda. Sektörümüz adeta bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlı. İşte biz bu atar damara bu fuarımızla birlikte Nazilli'den önemli bir katkı sunmak için yola çıkıyoruz" dedi.

"Nazilli'nin yüzü gülecek"

Çiçekçi, Nazili'nin çok özel bir kent olduğunu da söyleyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü: Burada yaşayan insanlar belki de Türkiye'nin en şanslı insanları. Uzun yaşam denilince dünyada akla gelen ilk yerler arasında Nazilli de var. Buranın toprağı, bu topraktan alınan mahsul dünyanın hiçbir yerinde yok. İşte biz fuarımızla Nazilli'nin bu özelliklerini de tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Geçtiğimiz yıl da bunu yapmaya çalıştık. Burada gerçekleştirdiğimiz fuarımızda üreticimizin yüzü güldü, çiftçimizin yüzü güldü ve en nihayetinde de ise Nazillimiz'in yüzü güldü. Nazilli ekonomisine, sektöre bir canlılık getirdi. Bu önemli bir hizmetti ve bir kez daha bu hizmeti Nazilli halkına sunmak için hazırız. 10-13 Ocak 2019 tarihlerinde tüm Nazillileri, üreticilerimizi ve sektörün ileri gelenlerini Eşref Özel Çok Amaçlı Kapalı Alanı'nda gerçekleştireceğimiz 2. Exponaz Agro Nazilli Tarım Ve Hayvancılık Fuarı'na bekliyoruz.

"Fuar, Nazillimize katkı sağlayacak"

Toplantıda Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük de söz aldı. Küçük, 2'incisi gerçekleştirilecek Tarım Fuarı'nın başta Ege Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını söyleyerek, "Nazilli hem bir tarım kenti hem de tarıma dayalı sanayisinin gelişmekte olduğu bir kent. Bu nedenle Nazilli'ye bu tarım fuarının çok yakıştığını düşünüyorum. Her ne kadar gecikmişte olsa Nazilli'de geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz çok başarılı bir fuarı hayata geçirdik. Nasip olursa 3'üncüsü ile birlikte geleneksel hale gelecek olan bu fuarın Nazilli'nin ekonomisine büyük katkı sunacağına inanıyorum. Bugün burada birçok muhtarımızı görmek de bizi ayrıca sevindirmiştir. Nazilli'deki tüm kurumlar ve kişiler bu fuara sahip çıkmak zorunda. Çünkü ülkemizin üretime ve gelişmeye ihtiyacı var. Bu anlamda tarladan soframıza, marketlerimize, uluslararası piyasalara sunulan tarım ürünlerinin ve bu ürünler için üretilmiş makine ve teknolojilerinin sergileneceği bir fuar daha gerçekleştirecek olmanın büyük heyecanını yaşıyoruz. Bu anlamda bu fuara destek veren, katılımcısı olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Sektör temsilcilerimiz buluşacak"

Küçük, Nazilli'nin özellikle tarım noktasında çok özel bir kent olduğunu da belirterek, "Nazilli bir üniversite kenti, sanayi kenti, kültür kenti ancak Nazilli her şeyden önce bir tarım kenti. Aydın ilimizin en önemli tarım ürünlerinin yetiştirildiği, iç ve dış piyasaya dağılan en güzel tarım ürünlerinin kaynağı Nazilli. Bu anlamda tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmesi ve verimliliğin arttırılması, tarım araçları, gübreleme ve sulamada modern ve teknolojik ürünleri üreten firmaların sektör temsilcileriyle buluşmasının sağlanması açısından bu fuarımızın önemi büyük. Bu doğrultuda ben de 10-13 Ocak tarihleri arasında Eşref Özel Çok Amaçlı Kapalı Alanı'nda gerçekleştireceğimiz 2. Exponaz Agro Nazilli Tarım Ve Hayvancılık Fuarı'na tüm Nazillili hemşerilerimizi, üreticilerimizi ve çiftçilerimizi davet ediyorum" diye konuştu.

Toplantıda Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Nazilli Tarım İlçe Müdürü Sunay Güler ve Nazilli Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Demir de birer konuşma yaparak tüm Nazillileri bu fuara sahip çıkmaya, destek vermeye çağırdı.