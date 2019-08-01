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Nazilli, 3. İncir Festivaline hazırlanıyor

AYDIN (İHA) – Nazilli'de bu yıl 3.'üncüsü yapılacak olan Geleneksel İncir Festivali için oluşturulan komisyon ilk toplantısını yaptı.

01.08.2019 10:36 Nazilli, 3. İncir Festivaline hazırlanıyor
AYDIN (İHA) – Nazilli'de bu yıl 3.'üncüsü yapılacak olan Geleneksel İncir Festivali için oluşturulan komisyon ilk toplantısını yaptı.

Nazilli'de 3. sü gerçekleştirilecek Geleneksel İncir Festivali için oluşturulan komisyon Nazilli Belediye Başkanlığı makamında Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın ev sahipliğinde toplandı. Toplantıya Kaymakam İbrahim Küçük, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Aslan, Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu ve İlçe Tarım Müdürlüğü Yetkilileri katıldı. Daha önce iki kere yapılarak geleneksel hale getirilen İncir Festivali için toplanan komisyon, festival tarihi, yer, konser ve etkinlikler hakkında kararlar aldı.

Bozyurt (Mastaura) Mahallesi meydanında, 24-25 Ağustos tarihinde, gerçekleşmesine karar verilen Festivalde yerel ürünlerin yer alacağı stantlar kurulup, sosyal medyada popüler gurmeler ile halk tarafından sevilen sanatçılar konser verecek. "Nazilli İnciri" ve Nazilli adının ön planda tutulacağı festivalde İncir yüz güzeli yarışması, fotoğraf - şiir yarışması gibi çeşitli etkinlikler yapılacak. - AYDIN

Kürşat Engin Özcan, İbrahim Küçük, Nazilli, Güncel

Kaynak: İHA

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