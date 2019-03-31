Nazilli Belediye Başkanı Alıcık, Ailesiyle Oy Kullandı

AYDIN'ın Nazilli
Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Nazilli Belediye Başkan adayı MHP
'li Haluk Alıcık
, eşi, annesi ve 3 kızıyla birlikte sandığa giderek oyunu kullandı.
Nazilli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Nazilli Belediye Başkan adayı MHP'li Haluk Alıcık, oyunu kullanmak için Turan Ortaokulu'na geldi. Başkan Alıcak'la birlikte eşi Selda Rumeysa Alıcık, kızları Melek Gökçen
ve Begüm Alıcık ile annesi Melek Alıcık da 1230 numaralı sandıkta oy kullandı. Başkan Alıcık oyunu, küçük kızı Hümeysa Alıcık ile birlikte sandığa attı.
Başkan Alıcık, "Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı olarak ailemizle birlikte gelerek, oyumuzu kullandık. Kızım
Melek Gökçen de ilk defa yerel seçimlerde oy kullandı. Nazilli'miz için herşey güzel olacak" dedi. Başkan Alıcık'ın eşi ve kızları ile annesi, seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını diledi.
- Aydın
Haluk Alıcık, MHP, Nazilli, Güncel
Kaynak: DHA