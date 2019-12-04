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Nazilli Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısı yapıldı

Nazilli Belediye Meclisi Aralık ayı olağan toplantısı, Belediye Başkan Vekili Soner Yelkovan başkanlığında meclis salonunda yapıldı.

04.12.2019 11:07 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:12Nazilli Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısı yapıldı
Nazilli Belediye Meclisi Aralık ayı olağan toplantısı, Belediye Başkan Vekili Soner Yelkovan başkanlığında meclis salonunda yapıldı. Toplantıda 10 madde görüşülerek karara bağlandı.

Belediye Meclisi Aralık 2019 dönemi olağan toplantısının 1. Birleşimi 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkan Vekili Soner Yelkovan başkanlığında yapıldı.

Meclis toplantısında, Pınarbaşı Mahallesi 125 ada 1 parsel ve Zafer Mahallesi tescil harici alana ilişkin trafo ve park alanı amaçlı 1/1000 uygulama imar plan değişikliği, Yeni Mahalle 1171 ada 32 numaralı parsele ilişkin 1/1000 uygulama imar plan değişikliği, 7 Şubat 2018 tarih ve 11 karar Nolu meclis kararının iptali ile Karaçay Mahallesi 773,775,776,797 ve 799 adalardaki yapılaşma koşulları, Yeşil Mahalle 1213 ada 21 ve 22 Nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği, geçici işçi vizeleri, kardeş şehir talebi, bilgi işlem müdürlüğü yönetmeliği, NAZGEM Eğitim A.Ş.'nin ivazsız Nazilli Belediyesi'ne devri, ASKİ tarafından tahsil edilen meskenler ve işyerleri için evsel katı atık ücretlerinin Nazilli Belediyesince tahsil edilmesi konuları görüşüldü.

Buna göre, Bilgi İşlem Müdürlüğü Yönetmeliği, katı atık ücretlerinin Nazilli Belediyesince tahsil edilmesi ve imar düzenlemeleri oy birliğiyle, NAZGEM'in Nazilli Belediyesi'ne devri oy çokluğu ile kabul edildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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