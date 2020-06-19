Nazilli Belediyesi'nden cadde ve sokaklarda özenli çalışma

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahalle 801, 173, 819 ve 805 sokakta budama, ot biçme ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Nazilli Belediyesi'nden cadde ve sokaklarda özenli çalışma
19.06.2020 09:46 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:04
Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahalle 801, 173, 819 ve 805 sokakta budama, ot biçme ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Normalleşme sürecinin başlaması ve halka açık alanlarda insan yoğunluğunun artması ile birlikte çalışmalarına hız veren Nazilli Belediyesi, bir yandan yol yapım ve onarım işlemlerini sürdürürken diğer yandan da temizlik faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Göreve geldiği günden bu yana mesaisinin büyük bölümünü sahada geçiren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, hazırlanan program çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmaların rutin olarak devam edeceğini kaydetti.

Yeşil Mahalle'ye giderek çalışmaları yerinde inceleyen ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Özcan, "Koronavirüs sürecinin başlamasının ardından çok farklı ve ilk kez yaşadığımız bir sürecin içine girdik. Belediyemizin maddi ve manevi imkanlarını salgınla mücadele sürecinde seferber ettik ve bu noktaya kadar alnımızın akıyla geldik. Normalleşme sürecinin başlamasıyla mücadelemize esneklik göstermeden devam edeceğimizi duyurduk. Yaptığımız çalışmalarla salgınla mücadelede Türkiye'deki en iyi noktalardan biri olduk. Bundan sonraki süreçte de halkımızdan aldığımız güçle bu başarıyı her alana taşıyıp, yaptığımız her işte en iyisi olmak için mücadele edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Güncel, Haber

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