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Nazilli Belediyesi'nden sağlık ocaklarına maske ve eldiven desteği

Aydın'da Nazilli Belediyesi tarafından Korona Virüsle mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

03.04.2020 09:31 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:31
Nazilli Belediyesi'nden sağlık ocaklarına maske ve eldiven desteği
Aydın 'da Nazilli Belediyesi tarafından Korona Virüsle mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İlçe genelinde olduğu gibi sağlık çalışanlarına da destek olmaya devam eden Belediye tarafından cerrahi maske ve cerrahi eldiven desteği bizzat Başkan Kürşat Engin Özcan gözetiminde yapılıyor.

Tüm dünyayı saran Korona virüs ile topyekün mücadelenin sürdüğü çalışmalara hız kesmeden sürdürdüklerini ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Nazilli 3 Nolu sağlık Ocağını ziyaret ederek maske ve eldivenleri elden teslim ettik. Sağlık Ocağımızın Sorumlu Hekimi Dr. Orhun Öner ve ekibine başarılar diledik. Sağlık çalışanlarımız özellikle de bu hastalıkla mücadele konusunda gerçekten çok zor şartlar altında görev yapıyor. Canlarını tehlikeye atarak bizlerin sağlığını korumaya çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman da yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.

Nazilli 3 Nolu Sağlık Ocağımızın Sorumlu Hekimi Dr. Orhun Öner ise, "Virüsle mücadeleye başladığımız ilk günden bu yana Aydın İl Sağlık Müdürlüğümüz bizlere büyük destek veriyor. Şu ana kadar da herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Ama şu yoğun günlerde daha fazla malzeme tüketmekteyiz. Günde en az iki sefer maske değiştiriyoruz. Bu dönemde Nazilli Belediyemizin desteği bizim için çok önemli. Kişisel koruyucu donanım malzemelerini bizler için temin etmesi bizlerin moral ve motivasyonunu artırıyor. Başta belediye başkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Belediye Başkan Yardımcıları Mert Öreroğlu, Kadir Mutlu ile birlikte zabıta müdürü ve diğer kurum amirleri sağlık çalışanlarına başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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