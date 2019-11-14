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Nazilli Belediyesi'nden Şehit Önder Ayıklar Parkı açıklaması

AYDIN (İHA) – Nazilli Belediyesi, Şehit Önder Ayıklar Parkı'nın Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne devrine ilişkin bilgilendirme yaptı.

14.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:05Nazilli Belediyesi'nden Şehit Önder Ayıklar Parkı açıklaması
AYDIN (İHA) – Belediyesi, Şehit Önder Ayıklar Parkı'nın Büyükşehir Belediyesi'ne devrine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Konuyla ilgili olarak Nazilli Belediyesi'nden yapılan ve Yargıtay ilamına da yer verilen açıklamada; "Bazı basın yayın kuruluşlarının Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Nazilli Belediyesi arasındaki geçmiş dava konularının sonuçlarını bugün olmuş gibi servis etmesini ve Nazilli'nin menfaatlerini savunmadığımıza yönelik yaptıkları asılsız haberleri hayretle izlemekteyiz.

Şehit Önder Ayıklar Parkı'nın 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri öncesinde, 7 Mart 2019 tarihinde Yargıtay kararı ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesine karar verilmiştir. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren belediyemizin ve Nazilli'mizin kör kuruşuna sahip çıkma kararlılığımız devam etmektedir.

Otogar ve parklar gibi yerlere ilişkin devir işlemlerinin yapılması devletimiz tarafından çıkartılan Büyükşehir Yasası nedeniyle yasal zorunluluktur. Belediyemiz gelirlerini artırmaya çalışırken ve kemer sıkma politikası uygularken tüm bunların algı yönetmeye yönelik olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. - AYDIN

Nazilli, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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