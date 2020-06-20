Nazilli Belediyesi'nden sınava giren öğrencilere destek

Nazilli Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava girecek olan öğrencilere maske, dezenfektan ve su dağıttı.

Nazilli Belediyesi'nden sınava giren öğrencilere destek
20.06.2020 16:28 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:49
Nazilli Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava girecek olan öğrencilere maske, dezenfektan ve su dağıttı.

Nazilli Belediyesi, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile merkezi sınava girecek olan öğrencilere 20 okulda 15 bin adet maske, dezenfektan ve su dağıttı.

Turan, 5 Eylül ve Fatih Ortaokulu'na giderek kurulan stantları ziyaret eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "İçinde bulunduğumuz bu zor sürecin en başından bugüne kadar büyük bir olgunluk gösteren tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bizler her zaman olduğu gibi bugün de Nazilli Belediyesi olarak öğrencilerimizin yanındayız. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, emeklerinin boşa gitmeyeceğine canı gönülden inanıyorum. Sınav sonucu ne olursa olsun her bir öğrencimiz bizim umudumuz, geleceğimiz ve kıymetlimiz. Her birini gözlerinden öpüyorum" sözlerini kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Nazilli, Eylül, LGS, Güncel, Haber

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