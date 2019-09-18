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Nazilli Belediyesi'nden tarıma proje desteği

Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, Nazilli Belediyesi'nin yeni projesi olan Köy-Koop hakkında Esenköy Mahallesi sakinlerini bilgilendirdi.

18.09.2019 09:23Nazilli Belediyesi'nden tarıma proje desteği
Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, Nazilli Belediyesi'nin yeni projesi olan Köy-Koop hakkında Esenköy Mahallesi sakinlerini bilgilendirdi.

Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin (ADSYB) Geve Düve Merkezi hakkında bilgilendirmeyi Veteriner Hekim Kenan Erdoğdu, Süt Hayvanların Beslenmesi konularında da ADÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Dr. Hulusi Akçay yaptı.

Nazilli Belediyesi adına konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, Nazilli Belediyesinin yeni projesi olan Köy-Koop hakkında bilgilendirmede bulundu. Öreroğlu, Nazillili üreticinin el emeği ürünlerinin Köy-Koop ile daha fazla Pazar imkanı elde ederek katma değer olarak da büyük kazanç sağlayacağını belirtti. Toplantıda konuşan diğer konuşmacılar da yaptıkları çalışmaları üreticilere aktararak ellerindeki değeri nasıl daha verimli olarak kullanabilecekleri bilgisini verdi. - AYDIN

Esenköy, Nazilli, Aydın, Ekonomi

Kaynak: İHA

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