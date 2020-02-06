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Nazilli Belediyesi, Selahattin Acar Düğün Salonu için ihaleye çıkıyor

Nazilli Belediyesi, Yeşil Mahalle 658 Sokak'ta bulunan Selahattin Acar Düğün Salonunun 10 aylığına kiralanması için ihale ilanı yayınladı.

06.02.2020 12:27 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:32Nazilli Belediyesi, Selahattin Acar Düğün Salonu için ihaleye çıkıyor
Belediyesi, Yeşil Mahalle 658 Sokak'ta bulunan Selahattin Acar Düğün Salonunun 10 aylığına kiralanması için ihale ilanı yayınladı.

Belediye gelirlerinin artırılması ve alınan tasarruf tedbirleri ile ilçe genelinde hayata geçirilen projelere kaynak sağlanması için büyük hassasiyet gösteren Nazilli Belediyesi, Yeşil Mahalle 658 Sokak numara 23'te bulunan Selahattin Acar Düğün Salonunun 10 aylığına kiralanması için ihale ilanı yayınladı.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi uyarınca açık teklif artırma usulü ile kiralaya verilecek olan düğün salonu için muhammen bedel ise 41 bin 250 lira olarak belirlendi.

Söz konusu ihalenin 17 Şubat Pazartesi günü saat 11.00'de Belediye Encümeni huzurunda yapılacağını söyleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Göreve geldiğimiz günden bu yana ihalelerimizi kanunlara uygun, encümenimizin huzurunda ve kayıt altına alarak yaptık. Vatandaşımızın içi rahat olsun. Yeşil Mahalle'de bulunan düğün salonumuz yapılacak olan ihalemizin ardından 1 Mart 2020-31 Aralık 2020 tarihleri arasında olmak üzere 10 aylığına kiraya verilecek. Hem belediyemiz bu gibi işletmelerimizden daha fazla gelir elde edecek hem de belediyemizce gerekli denetimler yapılarak vatandaşımıza en iyi hizmet sağlanacak" diye konuştu.

İhaleye katılabilmek için gerçek ve tüzel kişilerin istenen belgeleri yanlarında bulundurmaları, geçici teminat bedelini önceden yatırmaları ve gerekli şartları sağlamaları koşulu aranıyor. - AYDIN

Selahattin Acar, Nazilli, Güncel

Kaynak: İHA

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