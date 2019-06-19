19.06.2019 16:20
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Nazilli Belediyesi yağış hazırlıklarını tamamladı

Nazilli Belediyesi yağış hazırlıklarını tamamladı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ilçede beklenen olası yağış ve afete karşı gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ilçede beklenen olası yağış ve afete karşı gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "250'nin üzerinde aktif çalışan ekiplerimizle ve 80'nin üzerinde ekipmanımızla oluşabilecek sağanak yağış ve fırtına için hazırlıklarımızı tamamladık. Allah afat vermesin" dedi.

Fen İşleri, Park Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile bir araya gelerek çalışmaları denetleyen Başkan Özcan; "Dün Nazilli'mizde bir afet yaşadık. Öncelikle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Afat bölgesinde gerekli incelemeleri yaptık. Çok şükür can kaybımız yok. Afet Koordinasyon Merkezi oluşturarak tüm ekiplerimizi ve ekipmanlarımızı acil eylem planı çerçevesinde şehrimizin belirli noktalarında konumlandırdık. 250'nin üzerinde aktif çalışan ekiplerimizle ve 80'nin üzerinde ekipmanımızla oluşabilecek sağanak yağış ve fırtına için hazırlıklarımızı tamamladık. 7 gün 24 saat vatandaşımızın yanındayız. Allah afat vermesin" diye konuştu. - AYDIN
Kaynak: İHA
Bahçe, Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Güncel

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