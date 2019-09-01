Nazilli belediyespor: 1-1

STAT: ATATÜRK
HAKEMLER: Can Cengiz (xxx), Selim Konukçu (xx), Özgür Tolga Özcan (xx)
MUĞLASPOR: Yunus Emre (xxx) - Batuhan (xx), Adem (xx), Mustafa (xxx), Güray (xx), Ahmet (x) (Dk. 68 Muhammed xx), Rıdvan (x) (Dk. 46 Ramazan xx), Murat Can (xx), Mahmut (xx) (Dk.72 Ercan x), Savaş (xxx), Bilal (xx)
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xxx) - Sinan (xx), İsmail (xxx), Polat (xx), Tayfun (xx), Mehmet (xx), Burak (xxx), Zafer (xx) (Dk. 89 Ufuk), Mert (xx), Aziz (xx) (Dk. 77 İlyas xx), Volkan (xxx) (Dk. 82 Yunus x)
GOLLER: Dk. 12 Volkan (Nazilli Belediyespor) - Dk. 71 Mustafa (Muğlaspor)
SARI KARTLAR: Savaş, Adem, Bilal (Muğlaspor) - Tayfun, Sinan, Burak (Nazilli Belediyespor)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Muğlaspor ile Nazillli Belediyespor, sezonun ilk haftasındaki Ege derbisinde yenişemedi: 1-1. Muğla Atatürk Stadı'ndaki maçta konuk ekibin 12'nci dakikada Volkan'la bulduğu gole Muğlaspor 71'inci dakikada Mustafa'yla yanıt verdi.
9'uncu dakikada Nazilli Belediyespor atağında Volkan'ın ceza sahası içine çıkardığı pasa Burak gelişine vurdu, top direkte patladı.
12'nci dakikada konuk ekip öne geçti. Nazilli Belediyesporlu Polat'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Volkan, kaleci Yunus'un sağından topu ağlara yolladı: 0-1.
İlk yarı konuk Nazilli Belediyespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
48'inci dakikada Muğlasporlu Ramazan'ın ceza sahası içinde plase vuruşu üst direği sıyırarak auta çıktı.
71'inci dakikada Muğlasporlu Savaş'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde boşta kalan topu Mustafa kafayla ağlara gönderip skoru belirledi: 1-1.
Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
- Muğla