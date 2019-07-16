16.07.2019 17:00
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Nazilli Belediyespor, Aziz Kızılgün'ü kadrosuna kattı

Nazilli Belediyespor, Aziz Kızılgün

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi transfer arayışlarını sürdüren Nazilli Belediyespor, sol kanat oyuncusu Aziz Kızılgün'le sözleşme imzaladı.

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi transfer arayışlarını sürdüren Nazilli Belediyespor, sol kanat oyuncusu Aziz Kızılgün'le sözleşme imzaladı. Geçen sezon Kahramanmaraşspor'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, Yıldırım Demirören Spor Tesisleri'nde kendisini 1 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Profesyonel futbol hayatına Bandırmaspor'da başlayan Aziz; Afyonspor, Sandıklı Belediyespor, Belediye Vanspor, Denizli Büyükşehir Belediyespor, Gölcükspor, Darıca Gençlerbirliği'nde forma giydi. Geçen sezon devre arasında 2'nci Lig ekibi Kahramanmaraşspor'a transfer olan futbolcu 26 maça çıkıp 1 gol kaydetti. Deneyimli oyuncu Darıca Gençlerbirliği'nde 3'üncü Lig şampiyonluğu yaşadı.


Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Nazilli, Spor

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