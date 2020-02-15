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Nazilli Belediyespor-Bayrampaşaspor: 1-1

STAT: İlçeHAKEMLER: Burak Güner (xx), Özgür Fatih Kalaycı (xx), Mehmet Dura (xx)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) - Sinan (xx), Mehmet (xxx), Polat (xx), Fatih (x) (Dk. 66 Ufukcan xx), Sedat (xx), Aziz (xx), İsmail (xx) (Dk. 79 İlyas xx), Sergen (xxx), Mert (xx), Oğuzhan (x) (Dk.

15.02.2020 15:51 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:51Nazilli Belediyespor-Bayrampaşaspor: 1-1

STAT: İlçe

HAKEMLER: Burak Güner (xx), Özgür Fatih Kalaycı (xx), Mehmet Dura (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) - Sinan (xx), Mehmet (xxx), Polat (xx), Fatih (x) (Dk. 66 Ufukcan xx), Sedat (xx), Aziz (xx), İsmail (xx) (Dk. 79 İlyas xx), Sergen (xxx), Mert (xx), Oğuzhan (x) (Dk. 61 Yunus xxx)

BAYRAMPAŞASPOR: Cengizhan (xx) - Hüseyin (xx), Bünyamin (xxx), Mert (xx) (Dk. 80 Eren x), Selim (xx), Bilal Aziz (xxx), Serhat (xx), Ömercan (xxx), Mustafa Emin (xx) (Dk. 71 Halil xx), İsa (xx) (Dk. 62 Berkan xx), Tuğrul (x)

GOLLER: Dk. 58 Bünyamin (Bayrampaşa) - Dk. 84 Yunus ( Bld)

SARI KARTLAR: İsa, Berkan, Ömercan (Bayrampaşa) - Sergen, Sedat, Polat (Nazilli Bld)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Nazilli Belediyespor, iç sahada 'la 1-1 berebare kaldı. Konuk ekibin 58'inci dakikada Bünyamin'le bulduğu gole siyah-beyazlılar 84'üncü dakikada Yunus'la karşılık verdi. Grupta galibiyet hasretini 3 haftaya çıkaran Nazilli, bu skora rağmen 35 puanla Play-Off hattındaki yerini korudu.

58'inci dakikada Bayrampaşaspor öne geçti. Bünyamin, ceza alanı içerisinde sol çaprazdan topu kaleye göndererek kaleci Zekeriya'yı avladı: 0-1.

84'üncü dakikada skor eşitlendi. Maçın ikinci yarısında oyuna giren Yunus, ceza sahasında skoru belirledi: 1-1.


- Nazilli

Bayrampaşaspor, Özgür Fatih, Nazilli, Fatih, Spor

Kaynak: DHA

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