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Nazilli Belediyespor'da Hamit şoku

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'un 2 gün önce ilçeye getirip resmi sözleşme imzalattığı sol bek Hamit Kulya, kulüpten ayrıldı.

02.08.2019 11:11 Nazilli Belediyespor'da Hamit şoku
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'un 2 gün önce ilçeye getirip resmi sözleşme imzalattığı sol bek Hamit Kulya, kulüpten ayrıldı.
Altınordu'dan takviye edilen 21 yaşındaki oyuncunun Nazilli'deki futbol ortamını beğenmediği ve tesislerden eşyalarını toplayıp apar topar ilçeyi terk ettiği ifade edildi. Hamit'in transferinden sonuç alamayan Nazilli Belediyespor, geçen sezon teknik direktör Ahmet Yavuz ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan gönderilen Doğukan Pala ile görüşmelere başladı. Siyah-beyazlıların eski oyuncusuyla büyük ölçüde anlaşma sağladığı vurgulandı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Spor

Kaynak: DHA

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