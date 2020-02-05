Haberler » Spor » Nazilli Belediyespor'da isyan bayrağı - Spor

Nazilli Belediyespor'da isyan bayrağı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta son olarak Yozgatspor 1959'a yenilerek şampiyonluk yarışının uzağında kalan Nazilli Belediyespor'da futbolcuların ekonomik kriz yüzünden isyan bayrağını açtığı öğrenildi.

05.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:36Nazilli Belediyespor'da isyan bayrağı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta son olarak 1959'a yenilerek şampiyonluk yarışının uzağında kalan Belediyespor'da futbolcuların ekonomik kriz yüzünden isyan bayrağını açtığı öğrenildi. Uzun süredir devam eden sorunlar yüzünden paralarını alamayan oyuncuların dün idmana çıkmadıkları ifade edildi. Boykot başlatan oyuncuların sıkıntılarını çözmeye çalışan yönetimin çaresiz kaldığı ve acil kaynak arayışlarına başladığı vurgulandı. Futbolcuların alacaklarının ödenmemesi halinde hafta sonunda oynanacak Altındağ maçına kadar antrenmanlara çıkmama kararı aldığı ifade edildi.

Nazilli, transfer yasağı nedeniyle ara transferde kadrosuna takviye de yapamamıştı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Yozgatspor, Nazilli, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:44  Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? 5 Şubat Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)
11:50  Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi konusu nedir? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları ve Organize İşler 2 Sazan Sarmalı özeti!
11:01  Yasemin Erbil kimdir? Yasemin Erbil kaç yaşında, nereli?
10:47  YKS 2020 başvuruları başlıyor! YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvurusu nasıl yapılır?
10:38  Dut pekmezi nedir? Dut pekmezi faydaları nelerdir? Dut pekmezi nasıl yapılır?
5.02.2020 13:57:52