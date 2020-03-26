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Nazilli Belediyespor'da koronavirüs önlemi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'a ait tüm tesisler koronavirüs nedeni ile dezenfekte edildi.

26.03.2020 12:37 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:38
Nazilli Belediyespor'da koronavirüs önlemi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'a ait tüm tesisler koronavirüs nedeni ile dezenfekte edildi. Dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle kulübün Yıldırım Demirören Spor Tesisleri ve Esat Ergüler Spor Tesisleri'ne sterilizasyon çalışması uygulandı. Nazilli Belediyespor'da kamp ve antrenmanların gerçekleştirdiği Yıldırım Demirören Tesisleri ve altyapı takımlarının konakladığı Esat Ergüler Tesisleri, Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlandı. Yönetim, teknik heyet ve futbolcuların kullandığı çalışma alanları, toplantı salonları, dinlenme alanları, fitness salonu, soyunma odası, malzeme odası, çamaşırhane, teknik direktör, yardımcı antrenörlerin odası gibi birçok alan dezenfeksiyon işlemlerinden geçirildi. Ekipler geçen günlerde de Nazilli İlçe Stadı'nı dezenfekte etmişti.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Yıldırım Demirören, Esat Ergüler, Nazilli, Spor

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