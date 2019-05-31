Nazilli Belediyespor'da Özkat'ın 3 adayı

TFF 3. Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluğu hedefeleyen Nazilli Belediyespor'da 5-12 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek genel kurulda tek başkan adayı olan Nurittin Özkat'ın 3 teknik direktörle görüştüğüt öğrenildi. Şimdiden listesini hazırlayan Özkat'ın Ali Yalçın, Yavuz İncedal ve Ergün Aytekin'den birini takımın başına getirmeyi düşündüğü bildirildi. Nabız yoklamaya başlayan Nurittin Özkat'ın çalıştırıcılardan olumlu yanıt aldığı, seçim biter bitmez sonucun resmiyete döküleceği kaydedildi.
- Nazilli
Kaynak: DHA
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