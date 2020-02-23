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Nazilli Belediyespor- Darıca Gençlerbirliği: 7-2

STAT: İlçeHAKEMLER: Ömer Şivka (xx), Sedat Etik (xx), Anıl Küçükkaraca (xx)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xxx) - Sinan (xx), Mehmet (xxx), Polat (xxx) (Dk. 72 Zafer x), Sergen (x) (Dk. 29 Tayfun x), İlyas (xx), Mert (xxx), Ufukcan (xx), Sedat (xxx), Aziz (xxx) (Dk.

23.02.2020 16:01 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:01Nazilli Belediyespor- Darıca Gençlerbirliği: 7-2

STAT: İlçe

HAKEMLER: Ömer Şivka (xx), Sedat Etik (xx), Anıl Küçükkaraca (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xxx) - Sinan (xx), Mehmet (xxx), Polat (xxx) (Dk. 72 Zafer x), Sergen (x) (Dk. 29 Tayfun x), İlyas (xx), Mert (xxx), Ufukcan (xx), Sedat (xxx), Aziz (xxx) (Dk. 77 Ahmet x), Yunus (xxx)

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ:  Hasan (x) - Samet (xx), Hüseyin (x), Fahrettin (x), Berat (xx), Selman (x), Metin (xx), Halil (x) (Dk. 73 Onuray x), Çağrı (x) (Dk. 65 Ahmet x), Nabi (x) (Dk. 50 Emre x), Faik (xx)

GOLLER: Dk. 34 (P), Dk. 45 ve Dk. 67 Sedat, Dk. 38 Yunus, Dk. 59 Aziz, Dk. 69 ve Dk. 71 Mert ( Belediyespor) - Dk. 44 Berat, Dk. 82 Faik ( GB)

SARI KARTLAR: Mehmet (Nazilli Belediyespor), Fahrettin (Darıca GB)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 4 maçtır kazanamayan Nazilli Belediyespor, evinde Darıca Gençlerbirliği'ni gol yağmuruna tuttu. Siyah-beyazlılar sahasında rakibini 7-2 yenerek gol şov yaptı.

Ev sahibi ekipte 34'üncü dakikada Sedat skoru 1-0 yaptı. Yunus 38'inci dakikada attığı golle Naz-Naz'ı rahatlattı: 2-0. Darıca Gençlerbirliği 44'üncü dakikada Berat'la umutlansa da Sedat 1 dakika sonra Nazilli Belediyespor'un 3'üncü golünü atan isim oldu: 3-1.

İlk devreyi 3-1 önde tamamlayan Nazilli Belediyespor, 59'da Aziz, 67'de Sedat. 69 ve 71'de Mert'le farka koştu. Faik, 82'de Darıca'nın ikinci golüne imza attı.

Bu sonuçla 3 puanı hanesine yazdıran Nazilli Belediyespor 39 puana ulaşıp 3'üncü sıraya yükseldi.


- Nazilli

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Kaynak: DHA

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