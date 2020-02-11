Haberler » Spor » Nazilli Belediyespor deplasmanda yok - Spor

Nazilli Belediyespor deplasmanda yok

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Altındağ Belediyespor'la golsüz berabere kalan Nazilli Belediyespor şampiyonluk yarışından iyice uzaklaşırken, son 6 deplasman maçını kazanamadı.

11.02.2020 12:07 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:07Nazilli Belediyespor deplasmanda yok

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Belediyespor'la golsüz berabere kalan Belediyespor şampiyonluk yarışından iyice uzaklaşırken, son 6 deplasman maçını kazanamadı. Son olarak ligin 10'uncu haftasında 'u dış sahada 3-1 yenen Nazilli Belediyespor; Karacabey Belediyespor, Modafen, Yeşilyurt Belediyespor, Medicalpark Batman Petrolspor ve Yozgatspor 1959'a yenildi. Teknik direktör Yavuz İncedal, Play-Off hedeflerinden sapmayacaklarını belirterek, "İyi oynadığımız birçok maçı kaybettik. Hava ve saha koşulları bizleri olumsuz etkiledi. Bizim hedefimiz Play-Off'a kalmak. Bunu başaracak güçteyiz" diye konuştu. Geçen hafta paralarını alamayan futbolcuların antrenman boykotu yaptığı siyah-beyazlılarda Başkan Nurettin Özkat'ın istifası sonrası Soner Yelkovan göreve gelmişti.



Türkiye Futbol Federasyonu, Pazarspor, Altındağ, Nazilli, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
09:54  Özgecan Aslan kimdir? Özgecan Aslan nasıl öldü?
11.02.2020 14:44:47