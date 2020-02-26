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Nazilli Belediyespor Diyarbekir'e odaklandı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta evinde Darıca Gençlerbirliği'ne 7-2 yenerek 4 haftalık galibiyet özlemini dindiren ve 3. sıraya yükselen Nazilli Belediyespor'da gözler Diyarbekirspor deplasmanına çevrildi.

26.02.2020 14:17 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:17Nazilli Belediyespor Diyarbekir'e odaklandı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta evinde Darıca Gençlerbirliği'ne 7-2 yenerek 4 haftalık galibiyet özlemini dindiren ve 3. sıraya yükselen Belediyespor'da gözler Diyarbekirspor deplasmanına çevrildi. Teknik direktör Yavuz İncedal, "Geçtiğimiz hafta kendi sahamızda kazandığımız 7-2'lik galibiyet ile moral bulduk. Yeni bir hava yakaladık. Bu moral ile pazar günü deplasmanda oynayacağımız Diyarbekirspor maçından da puan veya puanlar ile döneceğimize inanıyoruz" dedi.

Siyah-beyazlı takımda sol kaşı açılan Sergen Piçinciol ve belinde ağrı bulunan Sedat Cengiz takımdan ayrı çalıştılar. Defans oyuncusu Polat Güren ise sağ ayak bileğindeki ağrı nedeniyle idmanda yer alamadı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Darıca Gençlerbirliği, Nazilli, Spor

Kaynak: DHA

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