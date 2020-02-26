Nazilli Belediyespor Diyarbekir'e odaklandı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta evinde Darıca Gençlerbirliği'ne 7-2 yenerek 4 haftalık galibiyet özlemini dindiren ve 3. sıraya yükselen Nazilli Belediyespor'da gözler Diyarbekirspor deplasmanına çevrildi. Teknik direktör Yavuz İncedal, "Geçtiğimiz hafta kendi sahamızda kazandığımız 7-2'lik galibiyet ile moral bulduk. Yeni bir hava yakaladık. Bu moral ile pazar günü deplasmanda oynayacağımız Diyarbekirspor maçından da puan veya puanlar ile döneceğimize inanıyoruz" dedi.

Siyah-beyazlı takımda sol kaşı açılan Sergen Piçinciol ve belinde ağrı bulunan Sedat Cengiz takımdan ayrı çalıştılar. Defans oyuncusu Polat Güren ise sağ ayak bileğindeki ağrı nedeniyle idmanda yer alamadı.