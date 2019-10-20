Nazilli Belediyespor-Diyarbekirspor: 3-1

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Serhad Ürkmez (xx), Erol Ernek (xx), Batuhan Bıyıklı (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) - Sinan (xx), Mehmet (xx), Polat (xx), Volkan (xx) (Dk. 85 Yunus xxx), Ufukcan (x) (Dk. 46 Fatih xx), Sedat (xxx), Aziz (xx), İlyas (xx), Sergen (xxx), Burak (x) (Dk. 76 Mert x)

DİYARBEKİRSPOR: Ahmet (x) - Faruk (xx), Emre (xx), Emrah (xx), Şevket (xx), Vedat (xx), Uğur (xx), Tolunay (x) (Dk. 60 Mehmet x), Güney (x) (Dk. 74 Taner x), Alihan (xx), Reşo (xxx)

GOLLER: Dk. 57 Sergen, Dk. 90+4 ve Dk. 90+5 Yunus (Nazilli Bld), Dk. 60 Reşo (Diyarbekirspor)

SARI KARTLAR: Emre, Faruk, Uğur (Diyarbekirspor)

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 9. hafta mücadelesinde Nazilli Belediyespor evinde zirve yarışındaki rakiplerinden Diyarbekirspor'u 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda skor 1-1'ken 85. dakikada oyuna giren Yunus, 90+4 ve 90+5. dakikalarda attığı iki golle galibiyetin mimarı oldu. Nazilli ekibi bu sonuçla 18 puana ulaşıp 3. sıraya yükseldi, 4'te 4 fırsatını kaçıran Diyarbakır temsilcisi 16 puanda kalıp 4. sıraya düştü.

5. dakikada ev sahibi ekipten Burak'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Volkan çok sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

10. dakikada Nazilli bir kez daha gole yaklaştı. Sedat'ın kullandığı kornerde Volkan altı pastan vurdu, kaleci Ahmet gole izin vermedi.

43. dakikada konuk ekipten Reşo'nun ceza sahasından sert şutunda bu kez kaleci Zekeriya başarılıydı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

57. dakikada Nazilli golü buldu. Rakip ceza sahasında topla buluşan Sergen'in düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu: 1-0.

60. dakikada Diyarbekirspor eşitliği sağladı. Reşo'nun sert şutunda top kaleci Zekeriya'nın bacaklarının arasından ağlara gitti: 1-1.

90+4. dakikada oyuna son bölümde giren Yunus rakip ceza alanında oluşan karambolde fırsatçılığını konuşturdu: 2-1.

90+5. dakikada Mert'in ortasını iyi takip eden Yunus, penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşla maçın skorunu belirledi: 3-1.

- Nazilli