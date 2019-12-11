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Nazilli Belediyespor en golcüler arasında

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, bu sezon ülkemizdeki profesyonel futbol liglerinin en golcü 3'üncü takımı konumunda.

11.12.2019 11:11 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:11Nazilli Belediyespor en golcüler arasında

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Belediyespor, bu sezon ülkemizdeki profesyonel futbol liglerinin en golcü 3'üncü takımı konumunda. Son Belediyespor deplasmanını 2-1 kaybetmesine rağmen lider Karacabey Belediyespor'un 2 puan gerisinde 2'nci sıradaki yerini koruyan siyah-beyazlılar, 16 maçta 33 kez ağları sarstı. Nazilli, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 43 gol atan Manisa Kulübü ve aynı grupta 37 gol atan Yılport Samsunspor'dan sonra profesyonel liglerin en skorer takımı oldu. Evinde 23, deplasmanda 10 gol bulan Nazilli'de kadronun en skorer isimleri Sedat 9, Yunus 6, Volkan 5 golle takımlarına katkı sağladı. Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Yavuz İncedal, bu hafta Gölcükspor'u yenerek devreyi iyi bitirmek istediklerini söyledi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Yeşilyurt, Nazilli, Futbol, Spor

Kaynak: DHA

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