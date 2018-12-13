Nazilli Belediyespor Göztepe'de Rövanş Oynayacak

Nazilli
Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası
5. turunda Göztepe ile rövanş maçını 18 Aralık
Salı günü oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) 3. Lig 1. Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'un Ziraat Türkiye Kupası
5. Tur rövanş maçı İzmir
'de oynanacak. 18 Aralık Salı günü saat 17.00'da oynanacak olan müsabakada, Nazilli'de oynanan müsabakadan 3 gol ile galibiyetle ayrılan Göztepe büyük avantaja sahip olacak. Müsabaka sonunda turu geçen ekip yoluna devam ederken, kaybeden taraf ise organizasyona veda edecek. - AYDIN
Aralık,Türkiye Kupası,Nazilli
13 Aralık 2018 Perşembe 16:00