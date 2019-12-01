Haberler » Spor » Nazilli Belediyespor - Halide Edip Adıvarspor: 3-1 - Spor

Nazilli Belediyespor - Halide Edip Adıvarspor: 3-1

STAT: Nazilli İlçeHAKEMLER: Önder Turgay Demirdak (xxx), Tolga Atasoy (xx), Birkan Çanakçıoğlu (xx)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xxx) - Sinan (xx), Mehmet (xxx), Polat (xx), Ufukcan (xx) (Dk.87 Fatih x) Sedat (xxx), Aziz (xx), İsmail (xx) Sergen (xx), Burak (xx) (Dk.90 Can Ahmet), Yunus (xxx) (Dk.

01.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:04Nazilli Belediyespor - Halide Edip Adıvarspor: 3-1

STAT: İlçe

HAKEMLER: Önder Turgay Demirdak (xxx), Tolga Atasoy (xx), Birkan Çanakçıoğlu (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xxx) - Sinan (xx), Mehmet (xxx), Polat (xx), Ufukcan (xx) (Dk.87 Fatih x) Sedat (xxx), Aziz (xx), İsmail (xx)  Sergen (xx), Burak (xx) (Dk.90 Can Ahmet), Yunus (xxx) (Dk.78 Oğuzhan xxx)

HALİDE EDİP ADIVARSPOR: (xx) - Fatih (xx) (Dk.55 Muhammet xx), Hakan (xx), Necati (xx), Tugay (xxx), Hüseyin (xx), Batuhan (xx) (Dk.87 Fevzi Can), Mustafa (xx), Gökhan (xx) (Dk.76 Dursun x), Furkan Mehmet (xx), Erdem (xx)

GOLLER: Dk.13 Mehmet, Dk. 30 Yunus, Dk. 90+1 Oğuzhan (Nazilli Bld), Dk. 58 Tugay (Halide Edip Adıvarspor)

SARI KARTLAR: Mehmet, Ufukcan, İsmail, (Teknik Direktör) Yavuz İncedal (Nazilli Bld), Hakan, Batuhan, Gökhan (Halide Edip Adıvarspor)

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 15. hafta maçında Nazilli Belediyespor, evinde Halide Edip Adıvarspor'u 3-1 yenerek zirve takibini sürdürdü. Bu sonuçla 30 puana ulaşan Nazilli ekibi, 2. sıradaki yerini korurken, konuk takım 19 puanda kaldı. Ev sahibi takımın gollerini 13. dakikada Mehmet, 30. dakikada Yunus, 90+1. dakikada Oğuzhan kaydetti.

13. dakikada ev sahibi ekipten Mehmet yaklaşık 30 metreden müthiş vurdu, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

30. dakikada Nazilli takımı farkı 2'ye çıkardı. Sedat'ın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Yunus bekletmeden vurarak kaleci Evren'i avladı: 2-0. İlk yarıda başka gol olmadı.

58. dakikada konuk ekip umutlandı. Bu dakikada Gökhan'ın ceza sahasına ortasında iyi yükselen Tugay kafayla topu ağlara yolladı: 2-1.

90+1. dakikada Fatih içeri kesti, Oğuzhan sert bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 3-1.


- Nazilli

Halide Edip, Can Ahmet, Nazilli, Evren, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
17:37 Yukatel Denizlispor maçının ardından
17:30 Hakan Kutlu: "Oyuncularımla gurur duyuyorum"
17:32 Frutti Extra Bursaspor - Gaziantep Basketbol: 87-106
17:32 Fenerbahçe'den flaş VAR paylaşımı!
17:32 Dünya Down Sendromlular Judo Şampiyonası'nda 1 altın madalya daha
1.12.2019 17:40:58