Nazilli Belediyespor Kaptan Özden'le devam ediyor

TFF 3. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor takım kaptanı Zafer Özden ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Sezonun sona ermesinin ardından sözleşmesi sona eren sporcularla görüşmelere başlayan Nazilli Belediyespor takım kaptanı Zafer Özden ile sözleşmeyi uzattı. 2015 yılından bu yana 5 sezondur Nazilli Belediyespor'da forma giyen 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu kulüp yöneticilerinden Haluk Volaka'nın katıldığı törenle yeni sözleşmeye imza attı.

Nazilli Belediyespor'u kendisinin bir ailesi olarak gördüğünü ifade eden Zafer Özden, "Yeniden Nazilli Belediyespor'da kaldığım için mutluyum. İnşallah yeni sezonda şampiyon olarak bitireceğiz" dedi.

Nazilli Belediyespor Yöneticisi Haluk Volaka, "Takım kaptanımız Zafer kardeşimizle yıllardır birlikteyiz. Önümüzdeki dönemde de bizimle kalacak. Kendisi de bizim bir kardeşimiz, evladımız. İnşallah önümüzdeki dönemde kendisinin önderliğindeki takımla güzel yerlere geleceğiz" ifadelerini kullanarak transferin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. - AYDIN