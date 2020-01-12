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Nazilli Belediyespor - Muğlaspor: 1-3

STAT: İlçeHAKEMLER: Hakan Bastık (xx), Muhammet Oğuzhan Öztaş (xx), Hakan Erkan (xx)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (x) - Sinan (xx), Mehmet Ersavaş (x) (Dk. 34 Ufukcan x), Zafer (xx), Sedat (xx), Aziz (x) (Dk. 61 Ahmet x), İsmail (xx), Sergen (xx), Mert Çapar (xx), Hasan Küçük (x), Oğuzhan (x) (Dk.

12.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:50Nazilli Belediyespor - Muğlaspor: 1-3

STAT: İlçe

HAKEMLER: Hakan Bastık (xx), Muhammet Oğuzhan Öztaş (xx), Hakan Erkan (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (x) - Sinan (xx), Mehmet Ersavaş (x) (Dk. 34 Ufukcan x), Zafer (xx), Sedat (xx), Aziz (x) (Dk. 61 Ahmet x), İsmail (xx), Sergen (xx), Mert Çapar (xx), Hasan Küçük (x), Oğuzhan (x) (Dk. 68 Yunus x)

MUĞLASPOR: Gökhan (xxx) - Mustafa (xx), Adem (xxx), Muhammed (xxx), Ramazan (xxx) (Dk. 85 Rıdvan), Güray (xxx), Anıl (xxx) (Dk. 76 Burak xx), Murat Can (xxx), Batuhan (xx), Mehmet Akif (xxx) (Dk. 90 Osman), Sami Can (xxx)

GOLLER: Dk. 5 Mert Çapar ( Bld) - Dk. 18 Güray, Dk. 29 Ramazan, Dk. 83 Murat Can (Muğlaspor)

SARI KARTLAR: Mehmet Ersavaş, İsmail, Zafer, Sinan (Nazilli Bld) - Güray (Muğlaspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Nazilli Belediyespor, devrenin açılış haftasındaki Ege derbisinde Muğlaspor'a evinde 3-1 yenildi. Nazilli İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Muğlaspor'un gollerini 18'inci dakikada Güray, 29'uncu dakikada Ramazan ve 83'üncü dakikada Murat Can attı. Nazilli'nin tek golü 5'inci dakikada Mert Çapar'dan geldi. Üst üste 3 maç kaybeden, transfer yasağı nedeniyle devre arasında takviye yapamayan siyah-beyazlılar, bu skorla 30 puanda kalıp üçüncü sıraya geriledi. Muğlaspor ise puanını 25'e çıkardı.

5'inci dakikada ev sahibi öne geçti. Mert Çapar, ceza sahası dışından müthiş bir şutla fileleri havalandırdı: 1-0.

18'inci dakikada skora eşitlik geldi. Muğlasporlu Ramazan'ın kullandığı kornerde Güray kafayla kaleci Zekeriya'yı avladı: 1-1.

29'uncu dakikada Muğlaspor üstünlüğü yakaladı. Ramazan, çalımlarla ceza sahasına girip affetmedi: 1-2.

83'üncü dakikada Mehmet Akif'in kullandığı köşe atışında topu kafayla ağlarla buluşturan Murat Can skoru ilan etti: 1-3.


- Nazilli

Hasan Küçük, Nazilli, Spor

Kaynak: DHA

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