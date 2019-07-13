13.07.2019 13:35
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Nazilli Belediyespor sahaya iniyor

Nazilli Belediyespor sahaya iniyor

TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon kaçırdığı şampiyonluğa yeni sezonda ulaşmayı hedefleyen Nazilli Belediyespor, antrenmanlara yarın başlayacak.

TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon kaçırdığı şampiyonluğa yeni sezonda ulaşmayı hedefleyen Nazilli Belediyespor, antrenmanlara yarın başlayacak. Siyah-beyazlı ekip yarın saat 19.00'da Yıldırım Demirören Tesisleri'nde toplanarak sezonun ilk antrenmanını teknik direktör Yavuz İncedal yönetiminde yapacak. Sezon öncesi ilk etap çalışmalarına altyapıdan isimler dahil 23 futbolcu katılacak. Transfer arayışlarını da sürdüren Nazilli'de teknik direktör Yavuz İncedal, yeni sezonda yer alacakları 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirveye oynayacak takım sayısının fazla olduğunu belirterek, "Biz de yukarıları hedefliyoruz. Başarılı olmak için çalışacağız. Yeni bir yapılanma içine giriyoruz. Eski oyuncuların yarıdan fazlası gitti. Kulübün bütçesine göre transfer yapılacak. İç ve dış transfer çalışmalarımız devam ediyor" dedi.


- Nazilli
Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Spor

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