Nazilli Belediyespor toparlanmak istiyor
TFF 3. Lig 3. Grup'ta evinde öne geçtiği maçta Pazarspor'a 3-1 yenilerek 22 hafta sonra Play-Off hattından çıkan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Yavuz İncedal, tekrar çıkışa geçeceklerini söyledi.
10.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:14
TFF 3. Lig 3. Grup'ta evinde öne geçtiği maçta Pazarspor 'a 3-1 yenilerek 22 hafta sonra Play-Off hattından çıkan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Yavuz İncedal, tekrar çıkışa geçeceklerini söyledi. Son haftalarda sakat ve cezalı olan oyuncuların eksikliğini hissettiklerini belirten İncedal, "Kadro derinliği konusunda sıkıntılarımız var. Sakat ve cezalı oyuncularımız olduğu zaman bir türlü istediğimiz ideal kadroyu kuramıyor, oyun içerisinde istediğimiz hamleleri yapamıyoruz. Ancak biz ümidimizi yitirmedik. Lig bitimine kadar ilk 5 takım içinde yer alabilmek için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Nazilli Belediyespor toparlanmak istiyor
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Pazarspor, Nazilli, Spor
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