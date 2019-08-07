Haberler» Spor» Haber

Nazilli Belediyespor Ufukcan'la anlaştı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, İstanbulsporlu Ufukcan Engin'le anlaşma sağladı.

07.08.2019 11:37 Nazilli Belediyespor Ufukcan'la anlaştı
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, İstanbulsporlu Ufukcan Engin'le anlaşma sağladı. Orta sahada görev yapan futbolcuyu Nazilli'ye davet eden Başkan Nurittin Özkat, transferi bitirdi. Resmi sözleşmeye imza atan 20 yaşındaki oyuncu ilk idmanına çıktı. Dardanelspor'un altyapısında futbola başlayan Ufukcan burada sergilediği performansla Hollanda 2'nci Lig ekiplerinden Fortuna Sittard takımına transfer oldu. Ardından yeniden Türkiye'ye dönen oyuncu İstanbulspor'a imza attı ve geçen sezonu Silivrispor'da kiralık olarak geçirdi. Ufukcan Engin, UEFA U19 Şampiyonası'nda 3 kez milli takım forması giydi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
12:13   Altınordu'nun gençleri ışık saçtı
12:07   En çok kazanan kadın sporcu Serena Williams
12:06   Tokat Belediye Plevne'de transfer çalışmaları
12:05   Diego Forlan futbolu bıraktı
12:02   Giray Bulak: "4-5 oyuncu almayı düşünüyoruz"
12:02   Diego Forlan futbolu bıraktı
11:58   Babasının tavsiyesiyle atıcılığa başladı, şimdi rekorları alt üst ediyor