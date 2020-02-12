Haberler » Spor » Nazilli Belediyespor'un dönüm maçı - Spor

Nazilli Belediyespor'un dönüm maçı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son haftalardaki puan kayıplarıyla zirvenin 14 puan gerisine düşerek Play-Off hattındaki yerini de riske sokan Nazilli Belediyespor, cumartesi günü evinde Bayrampaşaspor'la oynayacağı maça dönüm noktası gözüyle bakıyor.

12.02.2020 12:26 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:26Nazilli Belediyespor'un dönüm maçı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son haftalardaki puan kayıplarıyla zirvenin 14 puan gerisine düşerek Play-Off hattındaki yerini de riske sokan Belediyespor, cumartesi günü evinde 'la oynayacağı maça dönüm noktası gözüyle bakıyor. Yeni bir başlangıç yapmak isteyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Yavuz İncedal, "Son haftalarda istediğimiz sonuçları alamadık. İyi oynadığımız maçlarda galibiyet elde edemedik. Takım olarak hedefimiz Play-Off'a kalmak. Bunu başaracak güçteyiz. Bayrampaşa maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Rakibimizi yenerek yeniden bir çıkış yakalamak niyetindeyiz. Taraftarımızın desteği bizim için çok önemli" dedi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Bayrampaşaspor, Nazilli, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12:47  Patara nedir? Patara yılı nedir? Patara nerede?
12:05  Canberk Yurdakul kimdir? Canberk Yurdakul kaç yaşında, nereli? Canberk Yurdakul kariyeri ve performansı!
11:27  Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım nereli? Kaan Yıldırım dizileri
10:47  N'Sakala kimdir? Fabrice N'Sakala kaç yaşında, nereli? N'Sakala kariyeri ve performansı!
12.02.2020 13:55:13