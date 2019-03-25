Nazilli Belediyespor Yenilmezlik Serisini 21'e Çıkardı

Kaynak: DHA

TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, deplasmanda Şile Yıldızspor'u 2-1 yenerek yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı. Bu sezonun yenilmezlik rekorunu elinde bulunduran siyah-beyazlılar bitime 6 maç kala lider Hekimoğlu Trabzon'u 2 puan geriden takibini sürdürdü. Müthiş bir istatistiğe imza atan Ege ekibinde teknik direktör Ahmet Yavuz, sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracaklarını söyledi.Grupta lider Hekimoğlu'nu 3 Nisan'da evlerinde zirve mücadelesinde ağırlayacaklarını hatırlatan Ahmet Yavuz, "Sezonun kırılma maçına çıkıyoruz. Evimizdeyiz ve iddialıyız. Rakibimizi yenerek liderliği bırakmamak üzere alacağız. Takımın morali ve özgüveni çok yüksek. Futbolcularım ellerinden gelen en iyi mücadeleyi sergiliyor. Camiamız kenetlendi" dedi.Nazilli, Hekimoğlu maçının ardından Batman Petrol (D), Yomraspor, Büyükçemkece Tepecik (D), Erzin Bld ve Körfezspor'la (D) karşılaşacak. - Nazilli