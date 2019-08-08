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Nazilli'de 10 dönüm ormanlık alan kül oldu

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Mescitli Mahallesinde çıkan orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü.

08.08.2019 22:22 Nazilli'de 10 dönüm ormanlık alan kül oldu
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Mescitli Mahallesinde çıkan orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre; Nazilli ilçesine bağlı Mescitli Mahallesinin dağlık kesiminde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü Karıncalıdağ Şefliği ekipleri tarafından yangına ilk müdahale kısa sürede yapıldı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankeri, 7 pikap, 1 dozer, 1 treyler, 6 teknik personel, 5 memur ve 30 yangın söndürme işçisi ile müdahale edildi. Jandarma personellerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları sonucu yangın yaklaşık 2 saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangında 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için orman teşkilatı ve kolluk kuvvetlerince araştırma başlatıldı. - AYDIN

Orman İşletme Müdürlüğü, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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