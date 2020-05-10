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Nazilli'de 2 ay sonra sokağa çıkan yaşlılardan gençlere sitem

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona Virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yaklaşık 2 aydır evlerinde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşların ilk kez sokağa çıktıkları bugün ilginç görüntülere sahne oldu.

Nazilli'de 2 ay sonra sokağa çıkan yaşlılardan gençlere sitem
10.05.2020 16:01 | Son Güncelleme: 10.05.2020 16:02
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona Virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yaklaşık 2 aydır evlerinde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşların ilk kez sokağa çıktıkları bugün ilginç görüntülere sahne oldu. Özellikle yakınları ile yürüyüş yapan birçok yaşlı vatandaşa kaymakamlık ve belediye bünyesindeki vefa destek grupları da destek oldu.

Anneler gününe de denk gelen kısıtlı sokağa çıkma zamanında annelere karanfiller de dağıtıldı. Ücretsiz maske dağıtımının da gerçekleştirildiği Aydın'ın Nazilli ilçesinde 20 yıl önce kapanan Nazilli Sümer Basma Fabrikası çalışanlarından olan ve 22 yıl önce emekli olan Namık Kemal Şahin (67), fabrikalarında imal edilen özel maskesi ile sokağa çıktı. Çalıştığı bölümle alakalı olarak tozdan etkilenmemek için kendilerine verilen maskeyi bu güne kadar saklayan ve korona günlerinde takarak sokağa çıkan Sümerbank emeklisi vatandaş, maskesinin günümüz maskelerine göre çok daha kaliteli olduğunu ifade ederek yıkanabilme özelliği olan ve özel bir kumaştan imal edilen maskesine çok güvendiğini belirtti.

İlçenin ana caddelerinde gezen yaşlılardan bazıları ise gençlerden şikayetçi oldu. Sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat çeken yaşlılar, bazı gençlerin kendilerine ve topluma saygı duymamasından dolayı çok üzüldüklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Nazilli, Aydın, Güncel, Haber

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