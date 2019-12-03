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Nazilli'de 700 litre kaçak şarap ele geçirildi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 700 litre kaçak şarap ve 30 litre etil alkol ele geçirildi.

03.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:08Nazilli'de 700 litre kaçak şarap ele geçirildi

AYDIN'ın ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 700 litre kaçak şarap ve 30 litre etil alkol ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Çapahasan Mahallesi'nde yaşayan C.S.'nin evinde kaçak içki bulunduğunu belirlemesinin ardından bugün saat 10.00'da operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 5'er litrelik damacanalarda, kaçak üretildiği belirlenen 700 litre şarap ile 30 litre etil alkol ele geçirildi. Kaçak içkilere el konulurken, C.S., gözaltına alındı.



Nazilli, Güncel

Kaynak: DHA

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