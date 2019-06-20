20.06.2019 17:20
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Nazilli'de altı taraklı geyik böceği bulundu

Nazilli

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, nadir görülen ve koruma altındaki tür olan altı taraklı geyik böceği bulundu.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, nadir görülen ve koruma altındaki tür olan altı taraklı geyik böceği bulundu.
Nazilli'nin kırsal Bozyurt Mahallesi Mastavra mevkisinde yaşayan Murat Nayır, dut yemek için yaklaştığı ağacın yanında daha önce görmediği böceğe rastladı. Nayır, böceği kavanozun içine koyup, eve götürerek, internette araştırma yaptı. Nayır, araştırma sonucu böceğin, dünyada sadece Hatay'daki Amanos Dağları'nda görülen, altı taraklı geyik böceği olduğunu belirledi. Nayır, dünyanın dört bir yanından koleksiyoner ve araştırmacıları Türkiye'ye çeken altı taraklı geyik böceğinin çok değerli ve koruma altında olan tür olduğunu söyledi. Altı taraklı geyik böceğini görmek için çok sayıda Japon turistin, Amanos Dağları'nı ziyaret ettiği belirtildi.


- Aydın
Kaynak: DHA
Amanos Dağları, Aydın, Nazilli, Güncel

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