Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Nazilli'de banklara şerit çekildi - Haberler

Nazilli'de banklara şerit çekildi

Nazilli Belediyesi, yaşlıların virüs tedbirlerini dinlememesi ve Belediye Meydanı'nda bulunan banklara kalabalık şekilde oturması üzerine çareyi şerit çekmekte buldu.

20.03.2020 18:14 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:14
Nazilli'de banklara şerit çekildi
Nazilli Belediyesi, yaşlıların virüs tedbirlerini dinlememesi ve Belediye Meydanı'nda bulunan banklara kalabalık şekilde oturması üzerine çareyi şerit çekmekte buldu.

Nazilli Belediye Meydanı'ndaki banklarda korona virüs tehlikesine rağmen kalabalık şekilde oturmaya devam eden vatandaşlar, yapılan uyarıları dikkate almayınca belediye ekipleri banklara şerit çekti.

Alınan tüm tedbirlere ve evde kalma uyarılarına rağmen vatandaşların bu tarz davranışlar sergilemesinin tedirgin edici olduğunu söyleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Bizler korona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren tüm ekiplerimizle birlikte teyakkuzdayız. Tüm kamuya açık alanlarda, kamu kurumlarımızda, cami ve mescitlerde, cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarımızı rutin olarak gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızı bilgilendirmek için kitapçıklar dağıtıyoruz. Zorunlu olmadıkça evlerinden çıkamamaları gerektiği konusunda gerekli uyarıları yapıyoruz. Kamu sağlığını tehdit etmemek için vatandaşlarımızın da üzerlerinde düşen görevleri yerine getirmeleri gerekiyor. Belediye Meydanı'nda bulunan banklarımızda vatandaşlarımızın kalabalık bir şekilde saatlerce oturduğunu gözlemledik. Bu nedenle meydandaki tüm banklara şerit çektik. Vatandaşlarımızı hem kendisinin hem de sevdiklerinin sağlığı konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Dezenfekte işlemlerinin yanı sıra Nazilli Belediyesi'ne gelen tüm vatandaşların doktor ve hemşireler tarafından ateşinin ölçüldüğünü ve korona virüs konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını ifade eden Özcan, Nazilli Belediyesi olarak 7 gün 24 saat virüsle mücadele ettiklerinin altını çizdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İstanbullular ’evde kal’ çağrısına uymadı! Korkutan görüntüler Haberler
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Korkutan görüntüler
Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor? Adım adım görüntülendi Haberler
Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor? Adım adım görüntülendi
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi Haberler
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu Haberler
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin Haberler
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin
Salgının kontrolden çıktığı İtalya’dan gelen görüntüler tüyler ürpertti Haberler
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi Haberler
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Haberler
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti

Son Dakika Güncel Haberleri

Türkiye'den Afrin'de yeni tip koronavirüse karşı bilgilendirme çalışması - Haber Mehmetçiğe Kartal Koşuyolu Hastanesinden asker selamı - Haber Araban'da dolu yağışı - Haber İçişleri Bakanlığı: Vatandaşlar evlerinden "Açık Kapı" ve "e-Başvuru" üzerinden hizmet alabilecek - Haber İl Özel İdaresi ve belediyeye ait iş yerlerinden tedbirler kapsamında kira talep edilmeyecek - Haber İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler - Haber Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu - Haber Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı - Haberler Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz - Haber Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi - Haber Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber
Loading