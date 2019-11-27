Haberler » 3. Sayfa » Nazilli'de beton mikseri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 yaralı - Haber

Nazilli'de beton mikseri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal Kardeşköy girişinde beton mikseri ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

27.11.2019 22:13 | Son Güncelleme: 27.11.2019 22:18Nazilli'de beton mikseri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 yaralı
Aydın'ın ilçesine bağlı kırsal Kardeşköy girişinde beton mikseri ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada otomobil hurdaya dönerken otomobilde bulunan kadın yolcu hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza bugün akşam saat 17.30 sıralarında Nazilli-Ödemiş karayolu üzerinde bulunan Kardeşköy Mahallesi girişinde meydana geldi. Ödemiş yönüne seyir halinde bulunan Mehmet B. idaresindeki otomobil önünde seyir halinde bulunan ve iddiaya göre yolcu indirmek üzere köyün girişinde duran minibüsü solladığı sırada karşı yönden gelen beton mikseri ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada büyük hasar alan her iki aracın sürücüleri yara almazken otomobilde yolcu olarak bulunan G.B. hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan G.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - AYDIN

Nazilli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:13 Nazilli'de beton mikseri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 yaralı
22:12 Ordu'daki seri katil, kurbanları ile pazarlık yapıp, geceleri katletmiş
22:06 FETÖ'nün örgüt evlerinde yakalanan 2 kadına adli kontrol
21:59 Söğüt'te 4 kaçak yapının yıkımı ertelendi, ekipler Bozburun'a yöneldi
21:57 Savcı arkadaşının boğazını keserek öldüren sanığa müebbet istedi
21:22 Müvekkili ile görüşmeye giden avukat "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı
21:09 Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kesilen yayadan polise: Bu ismi hiç unutmayacağım
20:33 Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, canlı yayında depreme yakalandı
14:07 Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü
13:58 Maaşını çektikten sonra saymaya koyulan emeklinin parasını çaldı
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
11:35 Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu
10:34 Fenomen Merve Taşkın, Twitter hesabından üstsüz pozlarını paylaştı
09:09 Defalarca bıçaklanan genç kız 5 sayfalık notla yardım istedi
09:05 Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer, "Ev ne zaman müsait" diyen İrem Sak'a cevap verdi
27.11.2019 22:45:16