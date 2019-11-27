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Nazilli'de beton mikseri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal Kardeşköy girişinde beton mikseri ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

27.11.2019 22:20 | Son Güncelleme: 27.11.2019 22:20Nazilli'de beton mikseri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Aydın'ın ilçesine bağlı kırsal Kardeşköy girişinde beton mikseri ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada otomobil hurdaya dönerken otomobilde bulunan kadın yolcu hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza bugün akşam saat 17.30 sıralarında Nazilli-Ödemiş karayolu üzerinde bulunan Kardeşköy Mahallesi girişinde meydana geldi. Ödemiş yönüne seyir halinde bulunan Mehmet B. idaresindeki otomobil önünde seyir halinde bulunan ve iddiaya göre yolcu indirmek üzere köyün girişinde duran minibüsü solladığı sırada karşı yönden gelen beton mikseri ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada büyük hasar alan her iki aracın sürücüleri yara almazken otomobilde yolcu olarak bulunan G.B. hafif şekilde yaralandı.
Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan G.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
(İHA)

Nazilli, Güncel

Kaynak: İHA

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