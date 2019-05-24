24.05.2019 10:28
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Dünyadaki En Zehirli Akrep Aydın'ın Nazilli İlçesinde Görüntülendi!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir çiftçi sulama yaparken gördüğü akrebin fotoğrafını çekip arkadaşlarıyla paylaştı. Çiftçi, akrebin dünyanın en zehirli akrep türlerinden 'Sarı' adıyla bilinen 'Leiurus Quinquestriatus' olduğunu sonradan öğrendi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, dünyanın en zehirli akrep türlerinden 'Sarı' adıyla da bilinen 'Leiurus Quinquestriatus' görüntülendi.

SULAMA YAPAN VATANDAŞ AKREP GÖRDÜ

Nazilli'nin kırsal Ovacık Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Erhan Yavaş (29), tarlasında sulama yaptığı sırada engebeli bölgede akrep gördü.

FOTOĞRAFINI ÇEKİP ARKADAŞLARIYLA PAYLAŞTI

Yavaş, akrebi cep telefonu ile görüntüleyerek arkadaşlarıyla paylaştı. Yavaş, fotoğrafını çektiği akrebin dünyanın en zehirli akrep türlerinden 'Sarı' adıyla bilinen 'Leiurus Quinquestriatus' olduğunu sonradan öğrendiğini belirtip, "Fotoğrafını çekmemden bir süre sonra akrep, çalılıklar arasında gözden kayboldu" dedi.

Sarı akrep, Türkiye'de en çok Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mardin ve Şanlıurfa'da görülüyor.

Dünyadaki En Zehirli Akrep Aydın'ın Nazilli İlçesinde Görüntülendi! Haber, Haberler, sondakika haber, sondakika, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (11)
..: en çok güneydoguda görülen bir canlıdır kendisi
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MARMARİS: bızım ev dolu gormek ısteyen gelsın :)
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HAMDİ: ben Türkiye de bu kadar zehirli akrep ve yılanların olmadığı görüşündeyim.
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ADINIZI YAZIN: yaw bu her yerde var. sıcak bölgelerde bolca var. biz çocukken oyun oynardık bunlarla.
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DÜRBÜNLÜ: Arkadaşlar bu geceden itibaren itikafa girmek çok sevaptır.
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