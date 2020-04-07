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Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde S.S. Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi esnaf üyelerine Halkbank aracılığı ile 25 bin TL kredi desteği sundu.

07.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:14
Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu
Aydın'ın Nazilli ilçesinde S.S. Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi esnaf üyelerine Halkbank aracılığı ile 25 bin TL kredi desteği sundu.

Korona virüs nedeniyle iş yapamaz hale gelen esnafa destek olmak amacıyla Halkbank tarafından 'Esnaf Destek Paketi' açıklanmasının ardından Nazilli'deki esnaf da krediye hücum etti.

İlçede faaliyetini sürdüren TESCOMB'a bağlı 14 oda ve S.S. Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi üyelerine yönelik kredi paketi ile ilgili EGE TV'ye bir açıklama yapan Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Öztunç, "Korona virüs salgınıyla mücadele ve salgından etkilenen esnafımıza destek olmak amacıyla 25 bin TL'lik kredi desteğine başladık. Esnafımızın da talebi ile son aylarda yaşanan ekonomik kriz nedeniyle esnafımıza bir nebze olsun destek olmak amacıyla çalışmalara başladık. Şu ana kadar 350 başvuru geldi. Başvurular daha da devam ediyor. Kısa sürede de başvuruların sonuçlanmasını bekliyoruz. Yaklaşık bin 500 üyemiz var ve üyelerimize destek olmak için gerekli tüm çalışmaları yapmaktayız" dedi.

Başvurularda büyük yoğunluk yaşanması nedeniyle başvuruda bulunan esnafın kooperatif çalışanlarını kredilerle ilgili baskı yapmamalarını ifade eden Başkan Öztunç, "Korona virüs nedeniyle aldığımız tedbirle kapsamında dikkati davranmak zorundayız. O nedenle yoğunluk yaşanmaktadır. Kooperatifimiz bin 500' yakın ortağı var ve öncelik ortaklarımızda olması nedeniyle biz üyemiz olmayan esnafımızı da doğrudan Halkbank şubelerine yönlendiriyoruz. Bununla ilgili kooperatif üyesi olma zorunluluğu yoktur. Mümkün olduğunda başvuruları alabilmek için sabah erken saatlerden akşam geç saatlere kadar çalışmaktayız. İnşallah bu hafta içinde başvurular sonuçlanarak krediler ödenmeye başlayacaktır."

20 yaş altı ve 65 yaş üstü üyelerine de seslenen Başkan Öztunç, Bizler kredi ile ilgili 20 yaş altı ve 65 yaş üstü üyelerimize evlerinde hizmet vermekteyiz. Esnafımızın dar gününde yardımcı olabilmek amacıyla çok yoğun şekilde çalışıyoruz. Telefonla bize ulaşan şartları tutan tüm üyelerimize destek olacağız. Yeter ki siz evde kalın sizin için biz çalışıyoruz" dedi.

Başkan Öztunç son olarak, "Halkbank, 'Esnaf Destek Paketi' kapsamında esnaf ve sanatkarlara 25 bin TL nakit kredi, 25 bin TL ticari kart desteği verecek. Bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak İşletme Kredisi'nin limiti 25 bin TL olacak. 36 ay vadeli kredi 6 aya kadar ödemesiz dönemli kullanılacak. Esnaf ve sanatkarlara Paraf Esnaf Kart ile 25 bin TL'ye kadar limit verilecek. Bununla, esnaf, mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecek. Çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecek. Çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar sağlayabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli işletme kredisinden esnaf ve sanatkar odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkarlar yararlanabilecek" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Nazilli, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu - Ekonomi

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