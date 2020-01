Nazilli'de kadına şiddet ve çocuk istismarı semineri verildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen kadına şiddet ve çocuk istismarı semineri verildi.Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda Aydın Barosu Nazilli Temsilcisi Av.Emel Şahin Moderatörlüğünde gerçekleştirilen seminere Dünya İnsani Dayanışma Derneği Aydın İl Koordinatörü Psikolog Ayşe Gülün Pakatçı, Av.Damla Boztaş, Av.Gülşah Serdar Elaldı ve Av.Nurten Kırca konuşmacı olarak katıldı. Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, Nazilli Kent Konseyi Başkanı ve Naz-Bel Müdürü Bülent Burmaoğlu, belediye meclis üyeleri, Kent Konseyi Kadın Komisyonu Başkanı Funda Baklacı, kent konseyi komisyon başkanları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.Seminerden önce Emekli Öğretmen Mukaddes Yüksel tarafından hazırlanan ve Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nun sunduğu kadına şiddet ve çocuk gelinlerin yaşadıkları dramın anlatıldığı skeçler izlendi.Seminerin moderatörlüğünü yapan Aydın Barosu Nazilli Temsilcisi Av.Emel Şahin konuşmasında, "Biz bugün toplumumuzun kanayan yarası çocuk istismarı ve kadına karşı şiddetle ilgili bir seminer gerçekleştirdik. Bilgilendirme anlamında çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Maalesef ki bu sayılar giderek artmakta, çocuklarımız, kadınlarımız yitip gitmekte. Bu değerli çalışma için ben Kent konseyi başkanımızı ve kadın meclisini kutluyorum. Burada bu bilgileri paylaştığımız, aktardığımız için oldukça mutluyuz. Umarım daha farklı çalışmalar da olur. Sadece şunu bilmemiz gerekiyor; eğer bilinçlenirsek, doğru müdahaleler, doğru şekilde hareket edersek, duyarlı olursak biz bunu hem kadına karşı şiddeti hem çocuk istismarını engelleyebiliriz, önleyebiliriz. Önemli olan bunun önlenebilecek şeyler olduğunun farkına varmamız. Çok değerli bir çalışmaydı ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, "Bugün ciddi bir toplumsal travmamız olan konuyu gördük. Bu anlamda Nazilli Kent Konseyi başkanımıza ve Nazilli Kent Konseyi kadın meclisi başkanımıza toplumdaki önemli bir yaraya parmak bastıkları için hassasiyet oluşturdukları için teşekkür ediyorum. Kent konseylerinin gerçekten de sivil toplum örgütlerinin İçinde önemli bir yeri olduğunu ve Nazilli Kent Konseyi'ninde bunda önemli bir rol model olduğunu gördük. Böyle çalışmaların devam etmesi gerekiyor gerçekten. Panelin başında izlediğimiz skeçte bile hepinizin tüyleri diken diken oldu. Ben iki kız çocuğu babasıyım. Düşünüyorum, gerçekten insanı toplumdan soyutlayacak, kopartacak bir şey çocuk istismarı. Bu anlamda Üzerimize ne düşüyorsa, ki panelistler çok güzel açıklamalar yaptılar, çok güzel bir farkındalık oluşturdular. Bizde Nazilli Belediyesi olarak Nazilli'nin tüm sokaklarında, Nazilli'nin tüm okullarında, parklarında, bahçelerinde, biz belediye olarak üzerimize düşeni yapalım diye düşünüyorum. Aynı zamanda da tabii çok önemli bir rol de vatandaşlara düşüyor. İhbar etme ile ilgili, olayın, suçun tanıklığı ile ilgili konularda da önemli bilgilendirmeler aldık. Tüm vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olması ile aşabiliriz. Tabii ki başlangıçta eğitim yatıyor. Bu konuyla ilgili hepimiz açısından geleceğimizi emanet edeceğimiz çocukların sağlıklı bir birey olması için özellikle çocuk istismarı konusunda karanlığı aralayacak çocuklara ihtiyacımız var. Bu da öncelikle sağlıklı bireylerden geçiyor. Biz sağlıklı bireyler olarak mutlaka çocuklarımızın her şeyden önce çocuk olarak anayasal hakkı olan güvenliklerini sağlamak zorundayız" dedi.Nazilli Kent Konseyi Başkanı Bülent Burmaoğlu, "Derin bir sosyal yara olan konuyu öncelikli olarak işlemek istedik. Maalesef bu konular her gün artarak devam ediyor. Bu konuda ayrıyeten sessiz bir kitle olduğunu biliyoruz. Biz bunların sadece yüzde 10'nunu biliyor yüzde 90'ının bilmiyoruz. Kent konseyinin bilgilendirme, bilinçlendirme, aydınlatma çalışmaları yapma gibi görevleri var. Bu görevi de çalışma arkadaşlarımızla meclislerimizle, çalışma gruplarımızla beraber yapıyoruz. Çünkü gerçekten insanların acı çekmesi, katledilmesi, çocukların annesiz kalması bizlerde derin yaralar açıyor. Sadece bu konuda değil kentimizin yaşanabilir sağlıklı güvenli bir kent olması için ne gerekiyorsa yapacağız. Herkesin katılımı çok önemli" dedi.Kent Konseyi Kadın Komisyonu Başkanı Funda Baklacı da konuşmasında; "Öncelikle Nazilli Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak bu görevi ifa etmedik. Bir vatandaş olarak, bir kadın olarak görevimizi yapmaya çalıştık. Toplumu oluşturan en büyük husus kadın. Yani toplum kadından gelir. Dolayısıyla bu anlamda tüm halkımızı, tüm okullarımızı tek tek dolaşarak çağrıda bulunmaya çalıştık. Ben Nazilli halkımıza ilgilerinden ve duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim. Her şey önce belediyemize teşekkür ederim. Bu anlamda yanınızdalar" dedi.Seminerin sonunda konuşmacılar kendilerine yöneltilen soruları da cevapladı. Çiçek ve teşekkür merasiminin ardından hatıra fotoğrafları çekildi. - AYDIN