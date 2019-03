Nazilli'de Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Kaynak: İHA

Nazilli Belediyesi 9. Uluslararası Nevruz Bayramı kutlamaları büyük bir coşku ve yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.Nazilli Belediyesi tarafından bu yıl 9.'su düzenlenen Uluslararası Nevruz Bayramı kutlamaları, Ankara, Ukrayna, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen halk oyunları ekiplerinin de katılımıyla Belediye Meydanı'nda gerçekleştirildi.Etkinliklere, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli eski belediye başkanları Esat Ergüler ve Aytekin Kaplan, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, meclis üyeleri, dernek, STK ve siyasi parti kuruluşlarının temsilcileri ile yüzlerce vatandaş katıldı.Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından kortej yürüyüşü ile başlayan kutlamalar belediye meydanında nevruz ateşinin yakılması, nevruz duası, nevruz sepetlerinin takdimi, protokol konuşmaları ve halk oyunları gösterileri ile devam etti.Açılış konuşmasını yapan Başkan Alıcık, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Binlerce yıllık tarihi süreç içerisinde, büyük Türk milletini; ortak sevinç ve huzurda, ortak ülkü ve dostlukta buluşturan, köklü bir kucaklaşma fırsatı olarak, yüzyılları aşarak bugünlere ulaşan nevruz bayramımız kutlu olsun. Nevruz; binlerce yıllık tarihi sürecin köklü bir mirasıdır ve aynı zamanda bizim için bir iftihar vesilesidir. Türk'ün bahar bayramı olan nevruz; milli doğruluşun, yeniden doğuşun simgesidir. Bugün büyük bir coşku ve önem arz etmektedir. Çünkü Türk kültüründen kaynaklanan Ergenekon, her yönüyle Türk gelenek ve görenekleriyle zenginleşmiş, temeli beş bin yıllık Türk tarihine dayalı milli bir bayramdır. Toprağın uyanıp, nimetlerini sunduğu, gece ile gündüzün eşitlendiği, doğanın canlandığı, dostluğun pekiştiği, kardeşliğin güçlendiği nevruz bayramına hep birlikte, sizlerle iştirak etmekten dolayı bahtiyarım. Nazilli Belediyesi Başkanı olarak seçildiğimiz günden beri Nevruzu Türkün bayramı olduğunu, Türkün Orta Asya'dan çıkışını, baharın müjdelendiğinin, birlik ve beraberliğin, kaynaşmanın olduğunu, vatanın ve bayrak sevgisinin önemini arz etmek için kutladığımız bir bayram şeklinde oluyor. Allah birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın" dedi.Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, "Baharın müjdesi olan tüm Türk dünyasının bayramı olan Nevruz Bayramı'nı kutluyorum. Bu bayramı Nazilli'de geleneksel hale getiren bayramımızı tebrik ediyor, kutluyorum. Her zamankinden daha fazla birliğe ve beraberliğe vesile olmasını da diliyorum. Sonsuza kadar bu coğrafyada yaşayacağız. Bu coğrafya ile ilgili hayal kuranlar, bizim birlik ve beraberliğimizi gördükçe her defasında hayal kırıklığına uğruyorlar. Biz bir olursak bütün zorlukların üzerinden geliriz" sözlerini kaydetti.AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, "Birliğimize, beraberliğimize sahip çıkmalıyız. Aydınımızı güzel hizmet veren günlere kavuşturmamız için son 10 gün kaldı. Milletimiz 10 gün sonra sandığa gidecek özgür irademizle oylarımızı kullanacağız. Biliyorsunuz bu seçime partiler ittifak halinde girdi. Biz 15 Temmuz'dan bu yana ortak hareket ettiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı'nı kurduk. Büyükşehrimizde Mustafa Savaş, Nazilli'de Haluk Alıcık başkanımızı sizlerin huzuruna çıkardık. Aydınımızdan emanete sahip çıkmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.Kaymakam Küçük konuşmasında tüm Türk dünyasına barış ve huzur diledi. Yakılan nevruz ateşinin üzerinden protokol üyelerinin atlamasının ardından örs dövüldü. Bolluk ve bereketin simgesi olan Nevruz sepeti Belediye Başkanı Haluk Alıcık tarafından protokol üyelerine takdim edildi. Protokol üyeleri geleneksel nevruz yumurtalarını tokuşturdu. Yerli ve yabancı halk oyunları gösterileri ile kutlamalar sona erdi. - AYDIN