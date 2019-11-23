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Nazilli'de 'Sanayi 4.0 ve Yakın Gelecek' Konferansı

Nazilli Türk Ocağı'nın kültürel etkinlikleri kapsamında organize ettiği "Sanayi 4.0" temalı konferansına Prof.Dr. Selçuk Özdemir konuşmacı olarak katıldı.

23.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:05Nazilli'de 'Sanayi 4.0 ve Yakın Gelecek' Konferansı
Türk Ocağı'nın kültürel etkinlikleri kapsamında organize ettiği "Sanayi 4.0" temalı konferansına Prof.Dr. Selçuk Özdemir konuşmacı olarak katıldı.

Nazilli Türk Ocağı tarafından düzenlenen "Sanayi 4.0" temalı konferans Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda gerçekleştirildi. Konuşmacı Prof.Dr. Selçuk Özdemir'in teknolojinin geleceğine yönelik öngörülerini aktardığı konferansa, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İYİ Parti İlçe Başkanı Durmuş Kural, Süleyman Demirel Üniversitesinden Profesör Doktor A.Şevki Duymaz Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu Nazilli Türk Ocağı Başkanı Ahmet Çekim ve Türk Ocağı Üyeleri ile birlikte çok sayıda katılımcı izledi.

Katılımcılar tarafından ilgiyle izlenen Prof. Dr. Selçuk Özdemir konferansında, Türkiye'nin teknolojide yeterli seviyede olmadığını belirtti. Slayt sunumlar kodlama -robotik teknoloji eğitimi hakkında bilgiler veren Özdemir "Kas gücü ile çalışma dönemi yakın gelecekte sona erecek. Teknoloji o kadar çok ilerlemiş durumda ki insan gücüne hiç ihtiyaç kalmayacak. Robotik insandan, insanımsı robota çevrilecek. Günümüzün meslekleri teknoloji baskısı altında eziliyor. Ancak ümitsiz değiliz. Yapılan AR-GE çalışmaları ile her soruna çözüm üretilebilecektir. Mesela eğitimde, dünya bu gün bizim 80 yıl önce terk ettiğimiz sistemin arayışı içindedir. Şayet köy enstitülerini kapatmamış olsaydık ABD Başkanı Trump'ın bu gün Türkiye Cumhuriyeti pasaportu almak için koşturuyor olurdu" ifadelerini kullandı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve salondaki diğer katılımcılar ile sık sık karşılıklı diyaloglara da giren Profesör Doktor Selçuk Özdemir; "Günümüzde Kodlama sadece belli bir mesleği icra edenlerin sahip olması gereken teknik bir beceri değil. Tüm çocuklara verilmesi gereken temel bir derstir. Türkiye en kısa zamanda bu sınav brandasından kurtulmazsa bu dönenimde matbaasını da ıskalayacağız ve bu ıskalama çocuklarımıza çok pahalıya mal olacak. Robotik setler çok gerekli değil. Hatta yarışmalarda kullanılan bu setler ders malzemesi olarak pazarlanıp en kısa zamanda depolara kaldırıldı. Kodlama tarihteki en etkili, en ucuz ve en yaygın düşündüklerini yapma imkanı veren araçtır" dedi. - AYDIN

Selçuk Özdemir, Nazilli, Güncel

Kaynak: İHA

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