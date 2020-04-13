Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Nazilli'de sokak hayvanlarını polisler besledi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, koronavirüs salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirler çevresinde vatandaşların 'evde kal' çağrılarına uymaları nedeniyle ilgisiz kalan sokak hayvanlarına polisler tarafından süt, mama ve su veriliyor.

13.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:01
Nazilli'de sokak hayvanlarını polisler besledi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, koronavirüs salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirler çevresinde vatandaşların 'evde kal' çağrılarına uymaları nedeniyle ilgisiz kalan sokak hayvanlarına polisler tarafından süt, mama ve su veriliyor.

Nazilli'de koronavirüs ile mücadele kapsamında vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymaları nedeniyle cadde, sokak ve parklar boş kaldı. Evden çıkamayan ilçe sakinlerinin besleyemediği hayvanlar için polisler, belirli aralıklarla sokak hayvanları için mama, süt ve su bırakıyor. Polislerin kendi, imkanları ile temin ettikleri, mama ve sütlerle sokak hayvanlarını beslemesi Nazilliler tarafından takdirle karşılandı. Can dostlarına sevgi elini uzatan polisler, "Nazilililer'in gözü arkada kalmasın. Onlar evde olduğu sürece, sokak hayvanları bize emanet" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Nazilli, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
İstanbul’da koronavirüs tanısı konan hasta intihar etti Haberler
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta intihar etti
Haberler ›› Güncel ››Nazilli'de sokak hayvanlarını polisler besledi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:18: Mustafakemalpaşa'da salgınla mücadele üst seviyeye çıkarıldı - Haber 18:16: Koronayı yenen küçük kız, alkışlarla taburcu edildi - Haber 18:16: Tüfeği temizlerken annesini vurdu - Haber 18:16: Çocuğun ağlamasına dayanamayan belediyeden sürpriz doğum günü - Haber 18:16: Kütahya'da gölette ceset bulundu - Haber 17:04: İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti - Haber 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler