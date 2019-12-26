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Nazilli'de sorunlar çözüme kavuşuyor

Sorumluluk sahası içerisinde bulunan 82 mahallenin tümünde sorunsuz bir üst yapı için çalışmalarını aralıksız sürdüren Nazilli Belediyesi, Zafer Mahallesi'nde çalışmalara başladı.

26.12.2019 09:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:47 Nazilli'de sorunlar çözüme kavuşuyor
Sorumluluk sahası içerisinde bulunan 82 mahallenin tümünde sorunsuz bir üst yapı için çalışmalarını aralıksız sürdüren Belediyesi, Zafer Mahallesi'nde çalışmalara başladı.

Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi, kış aylarının gelmesi ve yağışların artması nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için Zafer Mahallesi 14/2 sokakta yağmur suyu drenaj hattı döşeme ve yol çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 400 metrekare alanda gerçekleştirilen çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Nazilli halkının güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım gerçekleştirebilmesi için hem alt yapı hem de üstyapı çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile birlikte, Nazilli'mizin dört bir yanında ihtiyaç ivediliğine göre gece gündüz demeden çalışıyoruz. Belediyemizin görev, yetki ve sorumluğunda bulunan tüm cadde ve sokaklarda yoğun bir tempoyla çalışmaya devam edeceğiz. Nazilli'mizin tamamının yağmur suyu hattı ile alakalı projenin ihale aşamasına gelindi. 2020 yılı Ocak ayı içerisinde yapılması planlanan ihale öncesi Büyükşehir belediyemizle birlikte Nazilli'mizin dört bir yanında bu ve benzeri çalışmaları gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Çalışmaları yakından takip eden Zafer Mahallesi sakinleri, "Söz konusu bölgede özellikle kış aylarında ciddi problemler yaşıyorduk. Sorunu başkanımıza ilettik ve kısa sürece çözüme kavuşturacağını söyledi ve çalışmaları başlattı. Hem Aydın Büyükşehir'e hem de Nazilli Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kürşat Engin Özcan, Zafer Mahallesi, Nazilli, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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