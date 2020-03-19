Nazilli'de uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

AYDIN'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 40 gram eroin ile yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün uyuşturucu imalatı ve satışı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile otomobillerinde yapılan aramada ise 40 gram eroin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y., 'uyuşturucu satmak' suçundan tutuklandı. 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA