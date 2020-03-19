Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Nazilli'de uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama - Güncel

Nazilli'de uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

AYDIN'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 40 gram eroin ile yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

19.03.2020 10:03 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:03
Nazilli'de uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

AYDIN'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 40 gram eroin ile yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün uyuşturucu imalatı ve satışı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile otomobillerinde yapılan aramada ise 40 gram eroin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y., 'uyuşturucu satmak' suçundan tutuklandı. 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Son Dakika: Rusya’da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti Güncel
Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Güncel
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM’lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı Güncel
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı Güncel
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Güncel
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı Güncel
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı
Loading